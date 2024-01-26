Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в «Реал»

Брат нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема прокомментировал информацию о возможном возвращении французского форварда в мадридский «Реал».

«Фейковые новости», – приводит слова брата Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы руководство «сливочных» вернуло бывшего нападающего «Королевского клуба» Карима Бензема.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме Карло Анчелотти просит президента «Реала» Переса вернуть в команду Бензема

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема: