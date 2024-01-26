Пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки. В число 11 лучших игроков вошли четыре представителя Марокко, три футболиста из Сенегала, два игрока из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

Фото: CAF

Символическая сборная группового этапа Кубка Африки:

Вратарь: Хесус Овоно (Экваториальная Гвинея).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Наиф Агер (Марокко), Артур Масуаку (ДР Конго).

Полузащитники: Софьян Амрабат (Марокко), Аззедин Унаи (Марокко), Ламин Камара (Сенегал).

Нападающие: Жасинту Дала (Ангола), Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр (Сенегал).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).