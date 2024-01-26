«Солнце в надире. Спим». «Зенит» ответил на подколы от Тикнизяна и его супруги

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на подколы от Яны Ромашкиной, жены защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, и самого футболиста после сорвавшегося трансфера игрока сборной Армении в клуб из Санкт-Петербурга.

В телеграм-канале клуба появился пост с фразой «Солнце в надире. Спим». Отметим, что надир — это точка небесной сферы, диаметрально противоположная зениту.

Напомним, сначала известная телеведущая Яна Ромашкина намекнула на переход Тикнизяна в «Зенит», опубликовав совместное фото с мужем, подписав его: «Солнце в зените! Мы в Абу-Даби». После срыва трансфера Ромашкина у себя в телеграм-канале объяснила значение своего загадочного поста, в котором был намёк на переход Наира в стан сине-бело-голубых, использовав фразу «в зените только солнце».

В свою очередь, Тикнизян у себя в соцсетях обыграл трансферную фразу пресс-службы санкт-петербургского «Зенита». Наир выложил фотографию со своей женой и подписал её «Спишь? Нет, плаваю», отсылая таким образом к фразе пресс-службы сине-бело-голубых, которую они размещали каждый раз перед анонсом нового трансфера команды.

Ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.