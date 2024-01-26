«Наполи» объявил о переходе хавбека «Астон Виллы» Дендонкера на правах аренды

«Наполи» объявил о переходе бельгийского полузащитника «Астон Виллы Леандера Дендонкера на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Дендонкер выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

Фото: Соцсети «Наполи»

«Наполи» после 20 туров чемпионата Италии нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства неаполитанцы сыграют с «Лацио» на выезде. Игра состоится 28 января и начнётся в 20:00 мск.