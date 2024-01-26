Томас Тухель — о Клоппе: большая новость, ещё нужно переварить

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на новость об уходе из «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Большая новость. Прежде её нужно переварить», — приводит слова Тухеля журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по завершении этого сезона стало известно сегодня, 26 января. Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. После 21 тура АПЛ нынешнего сезона «красные» идут на первом месте в турнирной таблице.