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«Девять лет — это большой срок». Тен Хаг высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

«Девять лет — это большой срок». Тен Хаг высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал заявление немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я понимаю, что у него заканчивается энергия. Девять лет — это большой срок. Премьер-лига в сочетании с выступлениями на европейской арене — это очень напряжённая история. Тем более когда ты играешь на таком уровне девять лет, это долгий срок», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

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