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«С хорошим настроением смотрим вперёд!» Мантуан — о первом тренировочном сборе «Зенита»

«С хорошим настроением смотрим вперёд!» Мантуан — о первом тренировочном сборе «Зенита»
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Вингер санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от первого тренировочного сбора сине-бело-голубых, проходящего в Абу-Даби.

«Очень хорошо оцениваю этот первый сбор, который почти завершился. Все вернулись, все чувствуют себя хорошо. Здоровье у всех в порядке, набираем игровой ритм, возвращаемся в него. Ощущения приятные: мы провели две хорошие игры. Надеюсь, что две оставшиеся пройдут так же хорошо. Работа тренерского штаба и команды даёт свои плоды, мы видим её на поле и стараемся делать всё, чего от нас требует тренерский штаб. С хорошим настроением смотрим вперёд!» — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее появлялась информация, что бразильский «Коринтианс» заинтересован в аренде Мантуана, однако не делал официального предложения санкт-петербургскому клубу.

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