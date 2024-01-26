Клопп рассказал, может ли что-то поменять его решение об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли что-то поменять его решение относительно ухода из мерсисайдской команды после завершения нынешнего сезона. Немецкий специалист дал понять, что его решение было окончательным.

«Может ли что-то поменять моё мнение об уходе? Нет. Ничего», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Сегодня, 26 января 2024 года, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Также Клопп дал понять, что в ближайший год он не собирается искать новое место работы.

Напомним, Юрген Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. В том числе при Клоппе мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги.