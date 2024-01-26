Де Дзерби ответил на вопрос, мог бы он стать преемником Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на новость о том, что немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

«Я могу понять Клоппа. Думаю, у нас лучшая работа в мире, но она тяжёлая. У нас должна быть энергия, мы должны постоянно напрягаться и с каждым днём становиться лучше. Нельзя переставать совершенствоваться и изучать новые идеи, поскольку футбол постоянно развивается.

Мог бы я стать преемником Клоппа в«Ливерпуле»? На текущий момент я сосредоточен на оставшейся части нынешнего сезона. Мы хотим сконцентрироваться на наших целях», — приводит слова Де Дзерби Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп объявил о своём решении сегодня, 26 января. Немецкий специалист объяснил его тем, что у него закончилась энергия для выполнения своей работы.