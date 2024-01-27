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Почеттино: первое сообщение, которое я получил после ухода из «Тоттенхэма», было от Клоппа

Почеттино: первое сообщение, которое я получил после ухода из «Тоттенхэма», было от Клоппа
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал скорый уход наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

«Первое сообщение, которое я получил после увольнения из «Тоттенхэма», было от Юргена Клоппа. Я хочу выразить своё уважение, потому что его работа в «Ливерпуле» была потрясающей. Мы должны уважать его желание отдохнуть. Уже скучаем по нему», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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