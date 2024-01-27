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Роман Шишкин рассказал о своей работе в агентской сфере

Роман Шишкин рассказал о своей работе в агентской сфере
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Бывший игрок московского «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и сборной России по футболу Роман Шишкин поделился информацией о своей работе в агентской сфере.

«Пока мы только развиваемся. Есть компания, в которой мне предложили поучаствовать. Я больше участвую как медийное лицо. Занимаюсь молодыми ребятами — смотрим молодых талантов и звёздочек разных годов: от 2006 года рождения до 2010. Работаю больше по периферийным городам.

Стараемся привозить ребят в Москву и помогать им обустраиваться, как это было со мной в своё время. Помимо этого, создаём свою базу — есть несколько футболистов в нашей команде. Надеюсь, будем развиваться», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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