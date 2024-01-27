«Есть вещи вне нашего контроля». Тренер «Ньюкасла» Хау — о возможной продаже Уилсона

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи о том, что 31-летний нападающий Каллум Уилсон в скором времени может покинуть «сорок».

«В каждом нашем с ним разговоре он предан делу на 100%. Он ни на секунду не отвлекается от процесса. У Каллума большие амбиции, и мы хотим сохранить его в команде. Но некоторые вещи находятся вне нашего контроля. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Хау The Sun.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что английским футболистом интересуется мадридский «Атлетико», «Милан», а также «Челси». В свою очередь, «сороки» рассматривают вариант с продажей Уилсона, поскольку испытывают трудности с финансовым фэйр-плей.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.