Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чепчугов: если стану тренером вратарей, то постараюсь побывать на стажировке у Гвардиолы

Чепчугов: если стану тренером вратарей, то постараюсь побывать на стажировке у Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь ПФК ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона, а также поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».

«Юрген Клопп — невероятный тренер. Такой специалист необходим любому большому именитому клубу, чтобы достичь успеха. Он сияющий словно луна. Но мой волшебник в мире тренеров — Хосеп Гвардиола. Просто космос! Если судьба распорядится и я стану тренером вратарей, то обязательно постараюсь побывать на стажировке в команде Гвардиолы», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, Клопп объявил о своём решении вчера, 26 января. Немецкий специалист сообщил, что у него не осталось энергии для того, чтобы выполнять свою работу в «Ливерпуле».

Клопп возглавил английский клуб в 2015 году. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).

Материалы по теме
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов — Помазуну: пробуй себя в Европе, даже не думай
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android