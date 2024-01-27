Чепчугов: если стану тренером вратарей, то постараюсь побывать на стажировке у Гвардиолы

Бывший вратарь ПФК ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона, а также поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».

«Юрген Клопп — невероятный тренер. Такой специалист необходим любому большому именитому клубу, чтобы достичь успеха. Он сияющий словно луна. Но мой волшебник в мире тренеров — Хосеп Гвардиола. Просто космос! Если судьба распорядится и я стану тренером вратарей, то обязательно постараюсь побывать на стажировке в команде Гвардиолы», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, Клопп объявил о своём решении вчера, 26 января. Немецкий специалист сообщил, что у него не осталось энергии для того, чтобы выполнять свою работу в «Ливерпуле».

Клопп возглавил английский клуб в 2015 году. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).