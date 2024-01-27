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Агент Гаича высказался о будущем Милана в ЦСКА

Агент Гаича высказался о будущем Милана в ЦСКА
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Футбольный агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Милана Гаича, высказался о будущем своего клиента в стане армейцев, а также рассказал об интересе со стороны европейских клубов.

«Мне известно об интересе нескольких клубов к Милану, но его всё устраивает в ЦСКА. Он счастлив в команде и не планирует уходить в ближайшее время», — приводит слова Чалдовича Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Милан Гаич провёл 16 матчей в составе московского ЦСКА, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами. Также Милан провёл семь матчей за армейцев в рамках Фонбет Кубка России, в которых забил два гола. ЦСКА в данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах чемпионата.

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