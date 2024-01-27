«Идеальная история для турок». Корнеев о возможном уходе Антона Миранчука из «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об интересе турецких клубов к полузащитнику железнодорожников Антону Миранчуку. Напомним, Соглашение полузащитника с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.

«Турки вообще любят истории со свободными агентами, они не любят платить за трансферы. У Миранчука заканчивается контракт с «Локомотивом» — идеальная история для турок. Они получат качество и нужно будет платить только зарплату.

Ему уже поздно уезжать? Почему? Он достаточно долго обходится без травм. Когда он на поле, то делает разницу. Как и его брат Алексей. Следующий клуб, куда он перейдет, получит усиление», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в переходе полузащитника Антона Миранчука. Ещё раньше агент футболиста Вадим Шпинёв сообщил «Чемпионату», что Миранчук принял решение провести остаток сезона в составе железнодорожников. Также представитель игрока отметил, что летом Антон примет решение о месте продолжения карьеры.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.