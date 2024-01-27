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Тренер «Баварии» Тухель высказался о травме Комана, покинувшего стадион на костылях

Тренер «Баварии» Тухель высказался о травме Комана, покинувшего стадион на костылях
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о травме французского вингера мюнхенцев Кингсли Комана, полученной в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2). Футболист был заменён на 26-й минуте, а покидал пределы стадиона на костылях.

«Травма колена. Нам придётся подождать, пока снимки не расскажут нам больше. Но, конечно, это достаточно серьёзная травма, очень болезненная. Он сразу выбыл, шансов продолжить игру не было. Мы проверим связки в его колене завтра, сейчас я не могу строить предположения, но сейчас это очень болезненно», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).

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