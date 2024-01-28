Экс-игрок «Реала Сосьедад» Прието: хотелось бы увидеть Карпина тренером в Ла Лиге

Бывший футболист «Реала Сосьедад» Хаби Прието заявил, что хотел бы увидеть главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в качестве тренера команды испанской Ла Лиги.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму. Не знаю даже с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в Ла Лиге.

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Конечно, Валера — настоящая легенда «Сосьедада», с ним мы собирались выиграть чемпионат в 2002–2003 годах, но не хватило всего двух очков до трофея. Хотелось бы посмотреть его в качестве тренера клуба Ла Лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению. Сейчас «Реал Сосьедад» очень силён под руководством Иманола Альгуасиля, но в будущем вариант с приглашением Карпина, безусловно, стоит принять во внимание», — приводит слова Прието Sport24.

Напомним, Карпин играл за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Уже в тренерской карьере Валерий возглавлял «Мальорку» в сезоне-2014/2015, которая выступала в Примере.