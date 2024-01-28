Назван основной кандидат на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби является основным кандидатом на пост тренера «Барселоны», сообщает Daily Mail.

По данным источника, вторым кандидатом на эту должность является тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес. Такие же шансы возглавить каталонский клуб и у Хулена Лопетеги.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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