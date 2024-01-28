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Четыре игрока «Ливерпуля» — в пятёрке лучших футболистов сезона АПЛ от FourFourTwo

Четыре игрока «Ливерпуля» — в пятёрке лучших футболистов сезона АПЛ от FourFourTwo
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Английское издание FourFourTwo представило рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом лиги на данный момент, по мнению издания, является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На втором месте находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвёртое и пятое место заняли игроки «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк, Трент Александр Арнольд и Алисон Бекер, соответственно. Остальная часть списка выглядит так.

  • 6. Уильям Салиба («Арсенал»).
  • 7. Деклан Райс («Арсенал»).
  • 8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
  • 9. Джон Макгинн («Астон Вилла»).
  • 10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  • 11. Букайо Сака (Арсенал).
  • 12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).
  • 13. Коул Палмер («Челси»).
  • 14. Рубен Диас («Манчестер Сити»).
  • 15. Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).
  • 16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
  • 17. Доминик Соланке («Борнмут»).
  • 18. Дуглас Луис («Астон Вилла»).
  • 19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
  • 20. Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»).
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