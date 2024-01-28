Четыре игрока «Ливерпуля» — в пятёрке лучших футболистов сезона АПЛ от FourFourTwo
Английское издание FourFourTwo представило рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона английской Премьер-лиги.
Лучшим футболистом лиги на данный момент, по мнению издания, является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На втором месте находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвёртое и пятое место заняли игроки «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк, Трент Александр Арнольд и Алисон Бекер, соответственно. Остальная часть списка выглядит так.
- 6. Уильям Салиба («Арсенал»).
- 7. Деклан Райс («Арсенал»).
- 8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
- 9. Джон Макгинн («Астон Вилла»).
- 10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- 11. Букайо Сака (Арсенал).
- 12. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).
- 13. Коул Палмер («Челси»).
- 14. Рубен Диас («Манчестер Сити»).
- 15. Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).
- 16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
- 17. Доминик Соланке («Борнмут»).
- 18. Дуглас Луис («Астон Вилла»).
- 19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
- 20. Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»).
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