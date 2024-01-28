Четыре игрока «Ливерпуля» — в пятёрке лучших футболистов сезона АПЛ от FourFourTwo

Английское издание FourFourTwo представило рейтинг 20 лучших футболистов нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом лиги на данный момент, по мнению издания, является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На втором месте находится Родри из «Манчестер Сити». Третье, четвёртое и пятое место заняли игроки «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк, Трент Александр Арнольд и Алисон Бекер, соответственно. Остальная часть списка выглядит так.