Кубок африканских наций, 28 января: расписание игрового дня

Сегодня, 28 января, двумя матчами продолжится стадия 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

28 января, расписание игрового дня:

20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея.

23:00 мск. Египет — ДР Конго.

Напомним, вчера, 27 января, состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Африки. Сборная Анголы разгромила Намибию со счётом 3:0, а национальная команда Нигерии оказалась сильнее Камеруна — 2:0. В четвертьфинале нас ожидает очная встреча Нигерии и Анголы, а также противостояние двух победителей сегодняшних матчей.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.