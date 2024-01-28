Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок африканских наций, 28 января: расписание игрового дня

Кубок африканских наций, 28 января: расписание игрового дня
Комментарии

Сегодня, 28 января, двумя матчами продолжится стадия 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

28 января, расписание игрового дня:

  • 20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея.
  • 23:00 мск. Египет — ДР Конго.

Напомним, вчера, 27 января, состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Африки. Сборная Анголы разгромила Намибию со счётом 3:0, а национальная команда Нигерии оказалась сильнее Камеруна — 2:0. В четвертьфинале нас ожидает очная встреча Нигерии и Анголы, а также противостояние двух победителей сегодняшних матчей.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Турнирная сетка Кубка Африки
Календарь Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android