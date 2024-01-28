FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей 2010-х годов

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Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших голкиперов 2010-х годов. Этот список возглавил чемпион мира в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Вторая строчка досталась легендарному итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону. Топ-3 замкнул чемпион Испании в составе мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Стоит отметить, что в представленный рейтинг попали по два немца, испанца и словенца.

Лучшие голкиперы 2010-х годов по версии FourFourTwo:

Мануэль Нойер (Германия). Джанлуиджи Буффон (Италия). Ян Облак (Словения). Икер Касильяс (Испания). Марк-Андре тер Штеген (Германия). Тибо Куртуа (Бельгия). Давид де Хеа (Испания). Петр Чех (Чехия). Самир Ханданович (Словения). Кейлор Навас (Коста-Рика).

С полным рейтингом, который состоит из 32 позиций, можно ознакомиться по ссылке.