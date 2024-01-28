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FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей 2010-х годов

FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей 2010-х годов
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Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших голкиперов 2010-х годов. Этот список возглавил чемпион мира в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Вторая строчка досталась легендарному итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону. Топ-3 замкнул чемпион Испании в составе мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Стоит отметить, что в представленный рейтинг попали по два немца, испанца и словенца.

Лучшие голкиперы 2010-х годов по версии FourFourTwo:

  1. Мануэль Нойер (Германия).
  2. Джанлуиджи Буффон (Италия).
  3. Ян Облак (Словения).
  4. Икер Касильяс (Испания).
  5. Марк-Андре тер Штеген (Германия).
  6. Тибо Куртуа (Бельгия).
  7. Давид де Хеа (Испания).
  8. Петр Чех (Чехия).
  9. Самир Ханданович (Словения).
  10. Кейлор Навас (Коста-Рика).

С полным рейтингом, который состоит из 32 позиций, можно ознакомиться по ссылке.

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