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Эксперт: наверняка у «Зенита» уже есть договорённости с новыми игроками из Бразилии

Эксперт: наверняка у «Зенита» уже есть договорённости с новыми игроками из Бразилии
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Бывший игрок московского «Динамо», футбольный эксперт Олег Терёхин отреагировал на слухи об уходе легионеров санкт-петербургского «Зенита» Вендела и Матео Кассьерры из команды.

«Я не думаю, что футболисты уйдут в зимнее окно. В конце сезона — может быть. Но думаю, что уйдут они не бесплатно. Сейчас им уходить нет смысла, они пытаются стать чемпионами.

А потом их можно продать, они могут уехать на повышение в европейские клубы, например. Для «Зенита» их уход не станет проблемой. Наверняка у них уже есть договорённости с новыми игроками из Бразилии тоже. Для них это не проблема», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сообщалось об интересе саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба», а также испанской «Севильи» к Кассьерре. Также сообщалось, что Вендел может перейти в бразильский «Ботафого».

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