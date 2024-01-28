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Игрок «Баварии» Коман пропустит от 8 до 12 недель из-за травмы колена

Игрок «Баварии» Коман пропустит от 8 до 12 недель из-за травмы колена
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Крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман рискует пропустить два-три месяца из-за травмы колена, которую он получил в минувшем матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2). Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Германия - Бундеслига . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Павлович – 23'     0:2 Дэвис – 45+5'     1:2 Демирович – 52'     1:3 Кейн – 58'     2:3 Демирович – 90+4'    

По информации источника, 27-летний футболист получил разрыв медиальной связки колена, из-за которого ему предстоит длительная реабилитация.

Напомним, Коман получил повреждение в середине первого тайма, в связи с чем на 26-й минуте его заменил Матис Тель.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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