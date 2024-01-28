Игрок «Баварии» Коман пропустит от 8 до 12 недель из-за травмы колена

Крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман рискует пропустить два-три месяца из-за травмы колена, которую он получил в минувшем матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2). Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летний футболист получил разрыв медиальной связки колена, из-за которого ему предстоит длительная реабилитация.

Напомним, Коман получил повреждение в середине первого тайма, в связи с чем на 26-й минуте его заменил Матис Тель.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.