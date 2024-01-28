Шалимов высказался на тему тренерской школы в России

Бывший тренер команд Российской Премьер-Лиги Игорь Шалимов поделился мнением о тренерской школе в Российской Федерации.

«Дискуссия об этом время от времени возобновляется в наших медиа. На мой взгляд, надо разделять понятия «школа» и «стиль», на формирование которого, если мы говорим о чемпионате СССР, влияли поколения исполнителей.

Как пример — сборная СССР на ЧМ-1982, где было три абсолютно разных тренера — Ахалкаци, Бесков и Лобановский, которые предпочитали совершенно разный стиль. То есть школа — это некая базовая подготовка, а манеру игры, схему формирует тренер, исходя из своего понимания и качества игроков, а также задач команды. Нельзя говорить о том, что тренерская школа — это некий стандарт игры, по которому команды выпускников и играют.

Скорее, я бы говорил о стиле игры, о направлении, которого придерживаются тренеры из определённой страны или клуба. Например, стиль «Барсы», который сформировал Гвардиола. Применительно к Италии говорят зачастую об оборонительном футболе — есть Капелло, сегодня Индзаги и Аллегри, но ведь есть и Спаллетти, и Сарри, у которых совсем другой футбол. Или Анчелотти в «Реале» — это тоже совсем другая история», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».