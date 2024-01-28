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Источник: «Зенит» предложил за защитника «Динамо» Скопинцева € 6 млн

Источник: «Зенит» предложил за защитника «Динамо» Скопинцева € 6 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что личные условия с футболистом уже согласованы. «Зенит» готов обеспечить Скопинцева зарплатой, которая составит € 1,4 млн в год. По информации источника, московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Скопинцев провёл 18 матчей, в которых забил один мяч и оформил три результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав 32 очка.

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