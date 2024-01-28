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«Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 28 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюпорт Каунти», представляющий четвёртый дивизион английского футбола, и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данный матч станет первой официальной игрой в истории между командами.

В 1/32 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» обыграл «Истли» со счётом 3:1.

В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уигана» со счётом 2:0. В той встрече голами отметились защитник Диогу Дало и полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

В преддверии этой встречи главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сказал, что его подопечные не будут недооценивать силу «Ньюпорт Каунти».

Турнирная сетка Кубка Англии
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