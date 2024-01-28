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Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии

Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 28 января, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.

Пары 1/8 финала Кубка Англии

«Блэкберн Роверс»/«Рексем» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Челси»/«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»/«Плимут Аргайл»
«Борнмут» — «Лестер Сити»
«Ливерпуль»/«Норвич Сити» — «Уотфорд»/«Саутгемптон»
«Бристоль Сити»/«Ноттингем Форест» — «Ньюпорт Каунти»/«Манчестер Юнайтед»
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Шеффилд Уэнсдей»/«Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед»
«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся 28 февраля.

Завтра, 29 января, пройдёт заключительный матч программы 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Блэкберн Роверс» и «Рексем». Начало игры — в 22:30 по московскому времени. Однако команды, которые уже сыграли на этой стадии вничью, позднее проведут повторные матчи.

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