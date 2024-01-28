Андрей Каряка предположил, сколько времени нужно Захаряну для адаптации в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист сборной России и «Бенфики» Андрей Каряка поделился мнением, сколько времени потребуется российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну, чтобы окончательно адаптироваться в испанском клубе.

«Сколько должно пройти времени, чтобы Захарян притёрся к команде? Как правило, хотя бы полгода. Но опять же, всё зависит от доверия тренера и общения внутри коллектива. Но, я так понял, у него поддержка есть и от тренера, и в коллективе всё хорошо. Поэтому, думаю, скоро и голы пойдут», — приводит слова Каряки Metaratings.

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Напомним, в матче 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0) Арсен Захарян покинул поле из-за травмы на 29-й минуте. Захарян был заменён из‑за растяжения связок голеностопа левой ноги. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.