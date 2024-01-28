Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер: Клопп является потенциальным кандидатом на работу в «Баварии»

Нойер: Клопп является потенциальным кандидатом на работу в «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп является потенциальным кандидатом на работу в немецком клубе.

«Я думаю, это зависит от него. Я не думаю, что «Бавария» имеет что-либо против Клоппа, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который завоевал большое уважение всех футболистов и спортсменок. Я верю, что он определённо потенциальный кандидат, который мог бы работать в «Баварии» в какой-то момент.

Хочет ли он этим заниматься, конечно, его дело. Возможно, он сначала хочет сделать перерыв. Возможно, он больше не хочет заниматься повседневными делами. Я могу представить, что однажды он, возможно, станет тренером национальной команды. Конечно, это в основном зависит от него», — приводит слова Нойера Bild.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Материалы по теме
Фанаты «Ливерпуля» поблагодарили Клоппа на матче Кубка Англии после новости об уходе. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android