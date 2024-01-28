Нойер: Клопп является потенциальным кандидатом на работу в «Баварии»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп является потенциальным кандидатом на работу в немецком клубе.

«Я думаю, это зависит от него. Я не думаю, что «Бавария» имеет что-либо против Клоппа, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который завоевал большое уважение всех футболистов и спортсменок. Я верю, что он определённо потенциальный кандидат, который мог бы работать в «Баварии» в какой-то момент.

Хочет ли он этим заниматься, конечно, его дело. Возможно, он сначала хочет сделать перерыв. Возможно, он больше не хочет заниматься повседневными делами. Я могу представить, что однажды он, возможно, станет тренером национальной команды. Конечно, это в основном зависит от него», — приводит слова Нойера Bild.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.