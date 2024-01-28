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«Рома» на следующей неделе подпишет экс-защитника «Манчестер Сити»

«Рома» на следующей неделе подпишет экс-защитника «Манчестер Сити»
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Левый защитник «Лейпцига» Анхелиньо, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, на следующей неделе будет объявлен в качестве игрока «Ромы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанец прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования в понедельник, 29 января. После этого «Рома» арендует футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа за € 6 млн. Отмечается, что «Галатасарай» одобрил досрочный разрыв действующего арендного соглашения.

Анхелиньо временно перешёл в турецкий клуб в летнее трансферное окно — 2023 из «Лейпцига». В текущем сезоне испанец провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Лейпцигом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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