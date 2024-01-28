Агент Дрэгушина объяснил, почему игрок отказал «Баварии» ради «Тоттенхэма»

Футбольный агент Флорин Маня, который представляет интересы защитника английского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушина, объяснил, почему игрок отказал «Баварии».

«Когда поступает предложение от мюнхенской «Баварии», нужно притормозить и оценить его. Мы попросили у них ночь на размышление, но мы уже дали слово «Тоттенхэму». Тухель лично позвонил Раду, он говорил с ним полчаса. Я слышал всё, что он говорил. Тухель спросил Дрэгушина, может ли он также играть на позиции правого защитника, но Томас не сказал, что хотел бы использовать Раду именно там. На тот момент игрок уже определился с выбором в пользу «Тоттенхэма», — приводит слова Мани Fanatik.

Дрэгушин выступал за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча за клуб из Генуи во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, Раду перебрался в английский клуб за € 25 млн.