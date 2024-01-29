Глава УЕФА: женский футбол? Все говорят о равенстве, но предлагают очень мало денег

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил развитие женского футбола, также отметив, что спонсоры и вещатели всё ещё выделяют маленькие суммы на проведение женских соревнований.

«Как развивался женский футбол за время президентства и что еще предстоит сделать? Женский футбол растет, это фантастика, но мы должны продолжать инвестировать. Мы по-прежнему теряем деньги с каждым соревнованием, но мы рассматриваем это как инвестицию, и она становится все лучше и лучше.

У нас полные стадионы. Теперь у нас второй еврокубковый турнир, что очень важно для соревновательного баланса. Но я пытаюсь объяснить, что, хотя все говорят о гендерном равенстве, в конце концов вещатели и спонсоры, особенно вещатели, предлагают очень небольшие суммы. С этим тоже надо что-то делать.

За последние годы многое изменилось: не из-за меня, но мы многое сделали. Мы стараемся делать больше, но у нас нет неограниченных средств, особенно потому, что мы пострадали из-за ковида. Поэтому мы инвестируем столько, сколько можем, и я думаю, что европейский женский футбол на сегодняшний день является самым сильным в мире», — приводит слова Чеферина The Guardian.