Один из основных хавбеков «Тоттенхэма» отказал «Лиону»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг мог стать игроком «Лиона» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Олимпика» проявляли серьёзный интерес к 28-летнему футболисту и даже выходили на него с предложением. Однако датчанин не был заинтересован в переходе в «Лион» и отказал французскому клубу. При этом, опытный хавбек рассматривает другие варианты со сменой команды этой зимой.

Хёйбьерг выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «шпор» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хёйбьергу со стороны «Ньюкасла».