Определились две пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Завершился второй игровой день 1/8 финала Кубка африканских наций. По его итогу стали известны две пары в четвертьфинальной стадии турнира.

Кубок Африки. 1/4 финала.

Нигерия — Ангола;

ДР Конго — Гвинея.

Сегодня, 29 января, за выход в четвертьфинал поборются Кабо-Верде с Мавританией, а также Сенегал с Кот-д'Ивуаром.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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