«Как я могу причинить боль тому, кого люблю?» Кайл Уолкер раскаялся после измены супруге

Энн Киллнер, жена английского защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, выгнала футболиста из собственного дома после очередной измены, о чём ранее сообщали СМИ. Спустя некоторое время футболист публично прокомментировал данную ситуацию и извинился за свои действия.

«Я сделал идиотский выбор и принял идиотские решения. Я не могу даже подумать или представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить её, но ей было больно и обидно. Были дни в этом испытании, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть.

Единственный виноватый — это я. У меня есть роли и обязанности, о которых я знаю, и я сделал глупый выбор. Но мне нужно признать свои ошибки — я должен это сделать перед всеми. Мои действия причинили много боли многим людям. Мне очень жаль, потому что для блага всей семьи этого не должно было случиться.

Как я мог причинить боль тому, кого так сильно люблю? Это то, что мне нужно найти в себе. Мне нужно выяснить, почему я это сделал и почему произошли такие ситуации. Я человек, и я допускал ошибки на поле и за его пределами. Футбол был моей жизнью с шести лет, но моя семья превыше всего на этой планете. На данный момент им очень больно.

Мой маленький мальчик каждую ночь ложился спать со мной, а сейчас его нет...», — цитирует Уолкера The Sun.