Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Кейта трогательно отреагировал на новость об уходе Клоппа

Экс-игрок «Ливерпуля» Кейта трогательно отреагировал на новость об уходе Клоппа
Комментарии

Полузащитник немецкого «Вердера» Наби Кейта, перешедший в клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», поделился эмоциями от новости об уходе из английского клуба главного тренера Юргена Клоппа, который должен произойти грядущим летом.

«Когда я услышал эту новость, у меня на глазах появились слёзы. В „Ливерпуле“ я был ему как сын и считаю его своим отцом», — приводит слова Кейта RMC Sport.

28-летний Кейта играл за «Ливерпуль» с 2018 по 2023 год. За английский клуб он сыграл 129 матчей, отметившись в них 11 забитыми мячами и семью результативными передачами.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Специалист возглавляет команду с 2015 года и за это время выиграл с командой семь трофеев.

Материалы по теме
Легендарный нападающий «Ливерпуля» выдвинул идею, как клуб может воздать должное Клоппу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android