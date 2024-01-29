Экс-игрок «Ливерпуля» Кейта трогательно отреагировал на новость об уходе Клоппа

Полузащитник немецкого «Вердера» Наби Кейта, перешедший в клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», поделился эмоциями от новости об уходе из английского клуба главного тренера Юргена Клоппа, который должен произойти грядущим летом.

«Когда я услышал эту новость, у меня на глазах появились слёзы. В „Ливерпуле“ я был ему как сын и считаю его своим отцом», — приводит слова Кейта RMC Sport.

28-летний Кейта играл за «Ливерпуль» с 2018 по 2023 год. За английский клуб он сыграл 129 матчей, отметившись в них 11 забитыми мячами и семью результативными передачами.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Специалист возглавляет команду с 2015 года и за это время выиграл с командой семь трофеев.