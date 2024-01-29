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«Двойные стандарты». Афеллай ответил на критику трансфера Угальде в «Спартак»

«Двойные стандарты». Афеллай ответил на критику трансфера Угальде в «Спартак»
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Бывший нидерландский футболист Ибрахим Афеллай ответил на критику потенциального трансфера Манфреда Угальде в «Спартак» из «Твенте». По его мнению, нападки на голландский клуб из-за возможной продажи своего игрока в Россию — это двойные стандарты.

«Это рекордный трансфер «Твенте», разве это не делает клуб лучше? Разрешено ли теперь игрокам решать политические проблемы? Если вы можете совершенствоваться как футболист и зарабатывать в пять-шесть раз больше — мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай.

Несколько лет назад «Твенте» был на грани смерти. Если они могут получить эту сумму и игрок тоже хочет перехода… И это всего лишь юридическая конструкция, верно? Так что я не понимаю критику.

«НЭК» также приглашает игрока из Израиля, и это возможно. Это двойные стандарты. Игроки не должны быть связаны с политикой. И клубы имеют свободу вести переговоры, если они действуют в рамках правил», — приводит слова Афеллая Voetbal Zone.

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