Дзюба — о сериале «Золотое дно»: если будет нужен топовый актёр — зовите!

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о сериале «Золотое дно». Напомним, после выхода кинокартины подписчики стали писать Дзюбе в соцсетях о поразительном сходстве с главным героем, роль которого исполнил Павел Попов. Некоторые и правда поверили, что Дзюба начал актёрскую карьеру.

«Ладно, посмотрел я это ваше „Золотое дно“, в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу.

Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды», кто смотрел, пишите.

И, пожалуйста, не отмечайте меня больше на постах. Если во втором сезоне нужен будет топовый актёр, зовите!» — написал Артём Дзюба в своих соцсетях.