«Фенербахче» объявил о переходе защитника Сёюнджю на правах аренды

Турецкий «Фенербахче» объявил о переходе защитника «Атлетико» Мадрид Чаглара Сёюнджю на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сёюнджю перешёл в «Атлетико» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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«Фенербахче» после 23 туров чемпионата Турции нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Галатасарая» на три очка.