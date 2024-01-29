Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» объявил о переходе защитника Сёюнджю на правах аренды

«Фенербахче» объявил о переходе защитника Сёюнджю на правах аренды
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» объявил о переходе защитника «Атлетико» Мадрид Чаглара Сёюнджю на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сёюнджю перешёл в «Атлетико» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Фенербахче» после 23 туров чемпионата Турции нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Галатасарая» на три очка.

Материалы по теме
Дуглас Коста отказался от перехода в «Самсунспор» после просмотра матча с «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android