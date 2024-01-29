Рэмси, Субименди и Пальинья — в числе игроков, которые интересны «Баварии»

Жоау Пальинья из «Фулхэма», Мартин Субименди из «Реала Сосьедад» и Джейкоб Рэмси из «Астон Виллы» входят в шорт-лист полузащитников, которыми «Бавария» хочет усилить команду. Об этом сообщает известный журналист Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в летнее трансферное окно мюнхенцы были близки к приобретению Пальиньи, но в последний момент сделка сорвалась и португалец остался в «Фулхэме». В нынешнем сезоне португалец провёл 18 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После 19 туров чемпионата Германии сезона-2023/2024 «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Лидирует леверкузенский «Байер» (49 очков).