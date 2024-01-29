Первый тренер Дзагоева: лидерских качеств у Алана не отнять — есть всё, чтобы тренировать

Юрий Наниев, первый тренер бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева, отреагировал на новость о том, что его воспитанник пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Хорошо, что начинает тренерскую карьеру. Хотелось бы, чтобы из него получился хороший тренер. Думаю, у него всё для этого есть. Ещё когда в детстве у меня бывали тренировки и были детки помладше, он, грубо говоря, помогал мне. Лидерских качеств у Алана не отнять — это точно. Думаю, всё будет хорошо. Тем более он поехал к своему тренеру — с ним поделятся опытом», — сказал Наниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».