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Первый тренер Дзагоева: лидерских качеств у Алана не отнять — есть всё, чтобы тренировать

Первый тренер Дзагоева: лидерских качеств у Алана не отнять — есть всё, чтобы тренировать
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Юрий Наниев, первый тренер бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева, отреагировал на новость о том, что его воспитанник пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Хорошо, что начинает тренерскую карьеру. Хотелось бы, чтобы из него получился хороший тренер. Думаю, у него всё для этого есть. Ещё когда в детстве у меня бывали тренировки и были детки помладше, он, грубо говоря, помогал мне. Лидерских качеств у Алана не отнять — это точно. Думаю, всё будет хорошо. Тем более он поехал к своему тренеру — с ним поделятся опытом», — сказал Наниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».

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