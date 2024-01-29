Экс-форвард «Челси» может перейти в «Палмейрас»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста может стать игроком «Палмейраса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, представители бразильского клуба в последние дни ведут активные переговоры о контракте с 35-летним футболистом. На данный момент форвард является свободным агентом.

Напомним, Коста играл в «Челси» на протяжении трёх с половиной лет. За это время испанский форвард выиграл с «синими» три трофея.

Последней командой нападающего был «Ботафого». В прошлом сезоне Коста провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Соглашение игрока с клубом истекло 1 января этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,6 млн.