Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Челси» может перейти в «Палмейрас»

Экс-форвард «Челси» может перейти в «Палмейрас»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста может стать игроком «Палмейраса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, представители бразильского клуба в последние дни ведут активные переговоры о контракте с 35-летним футболистом. На данный момент форвард является свободным агентом.

Напомним, Коста играл в «Челси» на протяжении трёх с половиной лет. За это время испанский форвард выиграл с «синими» три трофея.

Последней командой нападающего был «Ботафого». В прошлом сезоне Коста провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Соглашение игрока с клубом истекло 1 января этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,6 млн.

Материалы по теме
Диего Коста: в молодости у меня не было уважения к соперникам, думал, что должен убить их
Материалы по теме
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Live
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android