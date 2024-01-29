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Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Мальмё» — Николо Скира

Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Мальмё» — Николо Скира
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Бывший футболист «Краснодара», а ныне игрок итальянской «Салернитаны» Эрик Ботхейм близок к переходу в шведский «Мальмё». Трансфер может случиться в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ботхейм присоединился к «Краснодару» зимой 2022 года, однако уже в марте из-за политической ситуации разорвал контракт с клубом. Эрик не провёл в составе «быков» ни одного официального матча. После ухода из российской команды норвежский форвард перешёл в итальянскую «Салернитану», с которой подписал контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Ботхейм сыграл за «Салернитану» 10 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2,8 млн.

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