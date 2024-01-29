Президент «Урала» не исключил, что Шатов может войти в тренерский штаб команды

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о стажировке Олега Шатова, которую он сейчас проходит в штабе главного тренера екатеринбуржцев Виктора Гончаренко.

«Олег сейчас у нас стажируется. Мы примем любое его пожелание: захочет стать тренером — будет у нас тренером, захочет играть – будем рады, если он продолжит радовать нас своим футболом.

Если говорить о моём мнении, я бы, конечно, хотел, чтобы он ещё поиграл и порадовал нас своим футболом. Олег ещё может хорошо себя показать.

Есть вариант, что заявим его на вторую часть сезона как играющего тренера? Пока нет решения, Олег его ещё не принял», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.