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Бензема может сменить «Аль-Иттихад» на другой саудовский клуб

Бензема может сменить «Аль-Иттихад» на другой саудовский клуб
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в один из саудовских грандов. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, руководство нынешнего клуба француза не намерено отпускать его в Европу. «Аль-Иттихад» может пойти только на переход 36-летнего форварда в одну из столичных команд Саудовской Аравии. В Эр-Рияде базируются такие команды, как «Аль-Наср», за который играет португальский форвард Криштиану Роналду, и «Аль-Хиляль», в котором выступают бразильские вингеры Неймар и Малком.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно, что Бензема не входит в планы лондонского «Челси».

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