«Галатасарай» предложил «Бетису» арендовать Седрика Бакамбу

Турецкий «Галатасарай» предложил испанскому «Бетису» арендовать нападающего команды Седрика Бакамбу, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб предложил африканца в аренду до конца сезона с правом выкупа. Кроме того, сам футболист заинтересован в переходе в испанский клуб.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

32-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл за «Галатасарай» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2,8 млн.

Ранее футболист играл за такие клубы, как «Сошо», «Бурсаспор», «Вильярреал», «Бэйцзин Гоань», «Марсель», «Олимпиакос» и «Аль-Наср» из ОАЭ.