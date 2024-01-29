Нкунку может принять участие в матче «Челси» с «Ливерпулем»

Форвард «Челси» Кристофер Нкунку провёл полноценную тренировку с основной группой в понедельник, 29 января. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Таким образом, 26-летний футболист может принять участие в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра состоится в среду, 31 января, в 23:15 по московскому времени.

Напомним, Нкунку не появлялся на поле с 31 декабря из-за повреждения бедра. Незадолго до этого французский игрок атаки восстанавливался от травмы бедра на протяжении пяти месяцев.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл за «синих» лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Гюсто, в свою очередь, принял участие в 19 играх, оформив четыре ассиста.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 31 очко за 21 тур.