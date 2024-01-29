Нападающий Калугин дебютировал за «Амкар» в возрасте 14 лет

Нападающий Арсений Калугин дебютировал за «Амкар» в возрасте 14 лет в товарищеском матче с «Ильпаром» (2:1), однако уже сегодня, 29 января, россиянину исполнилось 15 лет.

«Арсений находился весь первый сбор в расположении основной команды. В прошлом сезоне молодой форвард стал одним из лучших бомбардиров окружного первенства в составе «Академии-Амкар» 2009 года рождения, забив 23 мяча в 26 матчах.

В июне прошлого года Арсений вызывался в мужскую сборную России U14. Это первый случай с 2016 года, когда игрок Академии футбола Пермского края был вызван в сборную России», — сообщает пресс-служба клуба.

После 18 сыгранных матчей ЛЕОН-Второй лиги А «Амкар» располагается в зоне вылета, на восьмом месте с 24 очками и вылетел во Вторую лигу Б в группу 4.