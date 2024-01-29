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«Бенфика» не захотела отдавать Флорентину в аренду «Эвертону»

«Бенфика» не захотела отдавать Флорентину в аренду «Эвертону»
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Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш останется в нынешнем клубе как минимум до лета. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство лиссабонской команды не считает целесообразным расставаться со своим футболистом на исходе времени трансферного окна. Боссы «Бенфики» отклонили предложение «Эвертона» о шестимесячной аренде 24-летнего хавбека.

Флорентину является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне полузащитник провёл за «орлов» 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с португалським клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно о нежелании «Бенфики» расставаться с ещё двумя футболистами.

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