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Партнёр Захаряна по «Реал Сосьедаду» Барренечеа продлил контракт с клубом

Партнёр Захаряна по «Реал Сосьедаду» Барренечеа продлил контракт с клубом
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Вингер Андер Барренечеа, выступающий за «Реал Сосьедад» вместе с российским полузащитником Арсеном Захаряном, продлил контракт с нынешней командой. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Барренечеа продлил контракт с нынешним клубом, несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Барренечеа продлил контракт с нынешним клубом, несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

По информации источника, стороны решили продолжить сотрудничество до конца сезона-2029/2030. Предыдущее трудовое соглашение было рассчитано до конца июня 2027 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Барренечеа является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне вингер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Барренечеа со стороны лондонских грандов.

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